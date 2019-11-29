Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Kayserispor maçı hazırlıkları başladı
Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta Kayserispor maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika

Beşiktaş'ta Kayserispor maçı hazırlıkları başladı

6 saat önce

Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

Beşiktaş'ta Kayserispor maçı hazırlıkları başladı, System.String[]

Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

UEFA Avrupa Ligi'nde dün akşam Slovan Bratislava'yı 2-1 mağlup eden Beşiktaş, ara vermeden Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman sağanak yağmur altında gerçekleşti.İdman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, İM Kayserispor maçı hazırlıklarına yarın 11.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

(İHA)

Kayserispor, Beşiktaş, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 02:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Süper Lig'in en genç golcüsü, Süper Lig'in en genç kaptanı olacak
Rahmi Koç'tan Ahmet Nur Çebi'ye ziyaret Fenerbahçe'nin Göztepe maçı kamp kadrosu belli oldu Oğuzhan Özyakup'a büyük tepki! "Git artık bu takımdan"

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 20:43:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Kayserispor maçı hazırlıkları başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]