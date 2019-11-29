Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Kayserispor maçının hazırlıkları başladı
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Beşiktaş'ta Kayserispor maçının hazırlıkları başladı

6 saat önce

Beşiktaş, Süper Lig'de 2 Aralık Pazartesi günü iç sahada İstikbal Mobilya Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş'ta Kayserispor maçının hazırlıkları başladı, System.String[]

Beşiktaş, Süper Lig'de 2 Aralık Pazartesi günü iç sahada İstikbal Mobilya Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, kondisyon ve taktik çalışma yapıldığı belirtildi.

Tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam eden Dorukhan Toköz, Douglas Santos, Victor Ruiz, Atiba Hutchinson ve Kartal Kayra Yılmaz'ın katılmadığı idmanın ısınma ve istasyon koşularıyla başladığı aktarıldı. Pas, 5'e 2, dar alanda oyun, kontrol pas ve taktik programın yer aldığı uygulamaların yapıldığı idmanın, yarı sahada çift kale taktik maçı ve şut çalışmasıyla sona erdiği bildirildi.

Sağanak altında 1,5 saate yakın süren antrenmanda, dünkü Slovan Bratislava maçında oynayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı kaydedildi.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kayserispor, Beşiktaş, Aralık, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 02:12 Kaynak: AA
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