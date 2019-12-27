BEŞİKTAŞ'TA KAZA YAPAN OTOMOBİL KALDIRIMA ÇIKTI - Son Dakika
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BEŞİKTAŞ'TA KAZA YAPAN OTOMOBİL KALDIRIMA ÇIKTI

6 saat önce

BEŞİKTAŞ'ta yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden üniversite öğrencisinin kullandığı otomobil kaldırıma çıktı.

BEŞİKTAŞ'TA KAZA YAPAN OTOMOBİL KALDIRIMA ÇIKTI, System.String[]
BEŞİKTAŞ'ta yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden üniversite öğrencisinin kullandığı otomobil kaldırıma çıktı.

Kaza, Beşiktaş, Barbaros Bulvarı'nda saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zincirlikuyu istikametine giden Rubar Aktaş, kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıktı. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kazayı yara almadan atlatan sürücü otomobilinden inerek trafik ekiplerini beklemeye başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen trafik ekipleri ise kaza yapan otomobili çekici yardımıyla otoparka kaldırdı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan otomobilin kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

Görüntü Dökümü:

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-Bahçeye uçan otomobilden detay

-Sürücünün eşyalarını alması

-Çekiciyle otomobilin kaldırılması

-Oluşan trafikten detay

-Genel detaylar


- Yazar
Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 10:31 Kaynak: DHA
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