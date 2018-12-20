Beşiktaş'ta Kendisini Uyaran Apartman Görevlisi Nefise Dolapçı'yı Boğazını Keserek Öldüren Ibrahim...
13 saat önce
IHAAW172238-ASA/20-12-2018- Beşiktaş'ta kendisini uyaran apartman görevlisi Nefise Dolapçı'yı boğazını keserek öldüren İbrahim Y.(28), Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.
IHAAW172238-ASA/20-12-2018
- Beşiktaş
'ta kendisini uyaran apartman görevlisi Nefise Dolapçı'yı boğazını keserek öldüren İbrahim Y.(28), Beşiktaş Asayiş Büro
Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. 20.12.2018 17: 22: 38 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 05:28 Kaynak: İHA
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