Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Kendisini Uyaran Apartman Görevlisi Nefise Dolapçı'yı Boğazını Keserek Öldüren İbrahim...

Beşiktaş'ta Kendisini Uyaran Apartman Görevlisi Nefise Dolapçı'yı Boğazını Keserek Öldüren İbrahim...

12 saat önce

Beşiktaş'ta kendisini uyaran apartman görevlisi Nefise Dolapçı'yı boğazını keserek öldüren İbrahim Y.(28), Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Beşiktaş'ta kendisini uyaran apartman görevlisi Nefise Dolapçı'yı boğazını keserek öldüren İbrahim Y.(28), Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 06:12 Kaynak: İHA

Asayiş Büro, Beşiktaş, 3. Sayfa
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