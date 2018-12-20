Beşiktaş'ta Kendisini Uyaran Apartman Görevlisi Nefise Dolapçı'yı Boğazını Keserek Öldüren İbrahim...
12 saat önce
Beşiktaş'ta kendisini uyaran apartman görevlisi Nefise Dolapçı'yı boğazını keserek öldüren İbrahim Y.(28), Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.
Beşiktaş
'ta kendisini uyaran apartman görevlisi Nefise Dolapçı'yı boğazını keserek öldüren İbrahim Y.(28), Beşiktaş Asayiş Büro
Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 06:12 Kaynak: İHA
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