Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ta Kevin-Prince Boateng sahaya çıktı! - Son Dakika Spor
Beşiktaş'ta Kevin-Prince Boateng sahaya çıktı!
6 saat önce
Spor Arena / İsmail ER - Nevzat Demir Tesisleri'nde Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, yeni transfer Kevin-Prince Boateng de yer aldı.
Spor Arena/ İsmail ER - Nevzat Demir Tesisleri'nde Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, yeni transfer Kevin- Prince Boateng de yer aldı.
Ganalı futbolcu, fizik kondisyon açısından çok iyi durumda olduğunu belirterek, "Görev verilmesi halinde bu haftaki maçta oynayabilirim" dedi.
Boateng, Beşiktaş'ın başarısı için elinden gelen her şeyi yapacağını da ifade etti.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 08:43
Son Dakika Dorukhan Toköz, sevgilisi Cansu Gezer'i tehdit etti Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye bu saldırının cevabını da misliyle vermiş durumda Son dakika: Hain saldırı sonrası, TSK'nın rejim hedeflerini vurduğu anlar paylaşıldı Koronavirüs, maske fiyatlarını da artırdı! Talep patlaması yaşanıyor