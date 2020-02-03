Beşiktaş'ta Kevin-Prince Boateng sahaya çıktı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Kevin-Prince Boateng sahaya çıktı! - Son Dakika Spor

Beşiktaş'ta Kevin-Prince Boateng sahaya çıktı!

6 saat önce

Spor Arena / İsmail ER - Nevzat Demir Tesisleri'nde Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, yeni transfer Kevin-Prince Boateng de yer aldı.

Beşiktaş'ta Kevin-Prince Boateng sahaya çıktı!, System.String[]

Spor Arena/ İsmail ER - Nevzat Demir Tesisleri'nde Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, yeni transfer Kevin- Prince Boateng de yer aldı.


Ganalı futbolcu, fizik kondisyon açısından çok iyi durumda olduğunu belirterek, "Görev verilmesi halinde bu haftaki maçta oynayabilirim" dedi.


Boateng, Beşiktaş'ın başarısı için elinden gelen her şeyi yapacağını da ifade etti.


Kevin Prince Boateng, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 08:43 
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