Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Keyifler Yerinde

Beşiktaş'ta Keyifler Yerinde

1 saat önce

Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'da devam eden Beşiktaş, sabah antrenmanıyla çalışmalarını sürdürdü.

Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'da devam eden Beşiktaş, sabah antrenmanıyla çalışmalarını sürdürdü. Futbolcuların bir hayli keyifli oldukları gözlendi. İkinci yarı hazırlıkları için 3 Ocak'ta geldiği Antalya'da hazırlıklarına sıkı şekilde devam eden Beşiktaş, bu sabah oldukça keyifli bir antrenman yaptı. Futbolcular salonda ısındıktan sonra sahaya indi. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan çalışmada, 2'şerli takımlarla dar alanda maç yapıldı. Daha sonra takımı 3'e ayıran Şenol Güneş, dar alanda çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı. Medel, Lens, Oğuzhan, Mustafa Pektemek, Fatih Aksoy, Vida ve Utku'nun yer aldığı takım galip gelirken, her maçtan sonra olduğu gibi fotomuhabirlere galibiyet pozu verildi. Antrenmanın son bölümünde aldığı darbe sonrasında kısa süreli sakatlık geçiren Lens, ağrısı olmasına karşın çalışmaya devam etti. Yeni transfer Burak Yılmaz, kendisine verilen program dahilinde çalışmalarını sürdürürken Caner Erkin ve Ricardo Quaresma da salonda çalıştı.

(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 01:36 Kaynak: İHA

Sabah, Antalya, Beşiktaş, Spor
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