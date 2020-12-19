"Beşiktaş'ta kimse yalnız değil" - Son Dakika

"Beşiktaş'ta kimse yalnız değil"

19.12.2020 10:15

Beşiktaş Belediyesi'nin yalnız yaşayan 75 yaş üstü kişiler ile engelli ve dezavantajlı vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak için kurduğu Esenlik Hizmeti Birimi çalışmalarını sürdürüyor.

Beşiktaş Belediyesi'nin yalnız yaşayan 75 yaş üstü kişiler ile engelli ve dezavantajlı vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak için kurduğu Esenlik Hizmeti Birimi çalışmalarını sürdürüyor.

Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü'ne bağlı Esenlik Hizmeti Birimi, 75 yaş üstü yalnız yaşayan Beşiktaşlıların zamanlarının büyük bir bölümünü geçirdikleri evlerinde sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir ortam yaratılmasını hedefliyor. Bu kapsamda 'Evde Kuaför Hizmeti', 'Evde Temizlik-Hijyen Desteği' ve 'Pratik Ev Düzenlemeleri Hizmeti' uzman personel tarafından Kovid-19 önlemleri alınarak hijyen standartlarına uygun şekilde gerçekleştirilirken, pandemi sürecinde hizmet verilen yaş sınırı 65'e düşürüldü.

"İLERİ YAŞTAKİ KOMŞULARIMIZ BİZİM ÖNCELİĞİMİZ"

Yaşlıların ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun bir şekilde çalıştıklarını dile getiren Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Beşiktaş'ta nüfusun önemli bir bölümünü oluşturan ileri yaştaki komşularımız, göreve geldiğimiz günden bu yana bizim önceliğimiz oldu. Pandemi döneminde hayatları oldukça zorlaşan ve sağlık açısından da risk grubunda olan büyüklerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için ekiplerimizle birlikte yoğun bir çaba içerisindeyiz. Esenlik Hizmeti Birimimiz ile pandemi önlemleri kapsamında çalışmalarımızı aksatmadan ilerletiyoruz. Bir kez daha vurgulamak istiyorum, Beşiktaş'ta kimse yalnız değil, bir başına değil. Beşiktaş'ta birlikte varız ve hep birlikte iyileşeceğiz" dedi.

Esenlik Hizmet Birimi'nin 75 yaş üzeri, engelli ve dezavantajlı vatandaşlara hizmet verdiğini dile getiren Sosyal Yardım İşleri Müdürü Seren Tatar Eldeleklioğlu ise, "Kuaför ve temizlik hizmetleri olarak iki alanda desteğimiz devam ediyor. Bunun yanında pratik ev düzenlemeleriyle ilgili de vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Pandemi döneminde 65 yaş üstü vatandaşlarımıza da hizmet vermeye başladık" diye konuştu.

VERİLEN HİZMETTEN MEMNUNLAR

Esenlik Hizmeti ekiplerince evinde temizlik yapılan Saniye Pekos, "Verilen hizmetten sonuna kadar memnunuz. Ben beş kişiye bakıyorum. Nasıl yetişebilirim bu kadara işe. Belediye ekipleri bütün işlerime yetişiyor" dedi.

Saniye Pekos'un eşi Erol Pekos ise, "Yapılan hizmetlerden çok memnunuz. Bizim gibi yaşlıların ufak tefek hastalıkları oluyor. Bu gibi durumlarda belediye ekiplerini aramamız yeterli oluyor. Hemen geliyorlar" ifadelerini kullandı.


Beşiktaş'ta kimse yalnız değil
Beşiktaş'ta kimse yalnız değil
Beşiktaş'ta kimse yalnız değil
Beşiktaş'ta kimse yalnız değil
Beşiktaş'ta kimse yalnız değil

Beşiktaş Belediyesi, Beşiktaş, Engelli, Esenlik, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Beşiktaş'ta kimse yalnız değil' - Son Dakika


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