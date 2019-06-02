Son Dakika Haberleri: Kırmızı ışık ihlali yapan motosiklet otomobile çarptı: Sürücü ağır yaralandı
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Kırmızı ışık ihlali yapan motosiklet otomobile çarptı: Sürücü ağır yaralandı

21 dakika önce

Beşiktaş'ta kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen motosiklet sürücüsü dönüş yapan bir otomobile çarptı.

Kırmızı ışık ihlali yapan motosiklet otomobile çarptı: Sürücü ağır yaralandı, System.String[]

Sabah saat 10.15 sıralarında Barbaros Bulvarı'ndan Zincirlikuyu istikametine seyir halinde olan motosiklet sürücüsü Göksel Şadoğlu yanan kırmızı ışıkta durmayarak devam etmek istedi. Hızını düşürmeyen motosiklet sürücüsü o esnada dönüş yapan otomobile yan tarafından çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü havaya fırlayarak yere savruldu. Kazayı gören vatandaşlar ise durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Müdahalenin ardından yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı olarak hastanede tedavi altına alınan sürücünün durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

"MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ KIRMIZI IŞIKTA GEÇTİ"

Kazaya ışık ihlalinin neden olduğunu belirten bir vatandaş, "Otomobil yeşil ışıkta geçiyordu. Motosiklet sürücüsü ise kırmızıda durmayıp otomobile çarpıp yere fırladı. Sağlık ekipleri şu anda müdahale ediyor. Durumu nedir bilmiyoruz" ifadelerini kullandı. Meydana gelen kazayla ilgili trafik ekipleri inceleme başlattı.


Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 11:30 Kaynak: İHA
Barbaros Bulvarı, Motosiklet, Beşiktaş, Güncel
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