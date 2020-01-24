Beşiktaş'ta kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Beşiktaş'ta kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu - Son Dakika

Beşiktaş'ta kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu

6 saat önce

Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda kırmızı ışıkta durmadığı iddia edilen hafif ticari araç, yolun sağ tarafından gelen otomobile çarptı.

Beşiktaş'ta kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu, System.String[]

Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda kırmızı ışıkta durmadığı iddia edilen hafif ticari araç, yolun sağ tarafından gelen otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hafif ticari araç yan yatarken, cadde üzerinde trafik yoğunluğu oluştu.


Kaza, saat 15.30 sıralarında Beşiktaş Barbaros Bulvarı Balmumcu istikametinde meydana geldi. İddiaya göre bulvar üzerinde kırmızı ışığın yandığını fark etmeyen Özgür B. yönetimindeki 34 UT 763 plakalı hafif ticari araç, yolun sağından gelen 34 CDK 374 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle Özgür B.'nin kullandığı hafif ticari araç yan yatarken, çarptığı otomobil ise kavşağa savruldu. Kazadan sürücüler yara almadan kurtulurken, bulvar üzerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Çekici ekiplerinin yan yatan aracı yoldan kaldırması sonucu trafik normale döndü. Polisin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor. - İSTANBUL

Barbaros Bulvarı, Balmumcu, Beşiktaş, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:35 Kaynak: İHA
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