BEŞİKTAŞ'TA "KIRMIZI IŞIK" KAZASI KAMERADA - Son Dakika
Son Dakika Güncel BEŞİKTAŞ'TA 'KIRMIZI IŞIK' KAZASI KAMERADA - Son Dakika

BEŞİKTAŞ'TA "KIRMIZI IŞIK" KAZASI KAMERADA

6 saat önce

BEŞİKTAŞ'ta, sürücüsünün gaza yüklenerek kırmızı ışıkta geçtiği hafif ticari araç, bir otomobile çarptıktan sonra yan döndü.

BEŞİKTAŞ'TA
BEŞİKTAŞ'ta, sürücüsünün gaza yüklenerek kırmızı ışıkta geçtiği hafif ticari araç, bir otomobile çarptıktan sonra yan döndü. Sürücü kazadan şans eseri yara almadan kurtuldu. Kaza anı görüntüleri MOBESE kameralarına yansıdı.

Kaza, 25 Ocak cumartesi günü meydana geldi. İddiaya göre, Barbaros Bulvarı Levent yönünde ilerleyen hafif ticari aracın sürücüsü, hızla geldiği yolda kırmızı ışığa yakalanmamak için gaza yüklendi. Kavşakta kırmızı ışıkta geçen araç, yolun sağ tarafından gelen ve kendine yeşil yanan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç orta refüje çıkıp ağaca vurduktan sonra yan yatarken, çarptığı otomobil ise yol kenarına savruldu. Yan yatan aracın sürücüsü vatandaşların yardımı ile araç içinden yara almadan çıkartıldı. Kazada sarsılan otomobil sürücüsü kadın, yaşadığı şoku bir süre atlatamadı. Kadın, olay yerine gelen ambulansa alınarak kontrolden geçirildi. Yan yatan araç, düzeltilip çekiciye alındı. Levent yönünde yoğunlaşan trafik araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı görüntüleri MOBESE kamaralarına yansıdı. Görüntülerde, yaya bir kadın yolun karşısına geçmek için yürüyor. Hızla gelen aracı gören kadın duraklayıp araç geçtikten sonra yürümeye devam ediyor. Kırmızı ışık ihlali yapan hafif ticari araç sağdan gelen otomobile çarptıktan sonra orta refüje çıkıp ağaca çarptıktan sonra yan yatıyor.

Görüntü Dökümü:

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-MOBESE kamerası

-Yaya geçidinden geçen kadın

-Kadının hızla gelen aracı görüp durması

-Kırmızı ışıkta geçen aracın otomobile çarpması ve sonrasında orta refüje çıkıp yan dönmesi

-AKTÜEL

-Yan yatan hafif ticari araç

-Kazaya karışan otomobil

-Sürücü kadının ambulansa alınması

-Yan yatan aracın kaldırılması

-Oluşan trafik

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 10:00 Kaynak: DHA
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