BEŞİKTAŞ'TA KIRMIZI IŞIKTA GEÇEN SÜRÜCÜ KAZA YAPTI - Son Dakika
Son Dakika Güncel BEŞİKTAŞ'TA KIRMIZI IŞIKTA GEÇEN SÜRÜCÜ KAZA YAPTI - Son Dakika

BEŞİKTAŞ'TA KIRMIZI IŞIKTA GEÇEN SÜRÜCÜ KAZA YAPTI

6 saat önce

Beşiktaş'ta, sürücüsünün gaza yüklenerek kırmızı ışıkta geçtiği hafif ticari araç, bir otomobile çarptıktan sonra yan döndü.

BEŞİKTAŞ'TA KIRMIZI IŞIKTA GEÇEN SÜRÜCÜ KAZA YAPTI, System.String[]

Beşiktaş'ta, sürücüsünün gaza yüklenerek kırmızı ışıkta geçtiği hafif ticari araç, bir otomobile çarptıktan sonra yan döndü. Sürücü kazadan şans eseri yara almadan kurtuldu.

Kaza, saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Barbaros Bulvarı Levent yönünde ilerleyen hafif ticari aracın sürücüsü, hızla geldiği yolda kırmızı ışığa yakalanmamak için gaza yüklendi. Kavşakta kırmızı ışıkta geçen araç, yolun sağ tarafından gelen ve kendine yeşil yanan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç orta refüje çıkıp ağaca vurduktan sonra yan yatarken, çarptığı otomobil ise yol kenarına savruldu. Yan yatan aracın sürücüsü vatandaşların yardımı ile araç içinden yara almadan çıkartıldı. Kazada sarsılan otomobil sürücüsü kadın, yaşadığı şoku bir süre atlatamadı. Kadın, olay yerine gelen ambulansa alınarak kontrolden geçirildi. Yan yatan araç, düzeltilip çekiciye alındı. Levent yönünde yoğunlaşan trafik araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Görüntü Dökümü:

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-Yan yatan hafif ticari araç

-Kazaya karışan otomobil

-Sürücü kadının ambulansa alınması

-Yan yatan aracın kaldırılması

-Oluşan trafik

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
Barbaros Bulvarı, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:40 Kaynak: DHA
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