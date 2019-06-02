Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta kombine kartlar, 5 Haziran'da genel satışa çıkacak
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Beşiktaş'ta kombine kartlar, 5 Haziran'da genel satışa çıkacak

1 saat önce

Beşiktaş Futbol Takımı'nın 2019-2020 sezonunda Vodafone Park'ta oynayacağı karşılaşmaları kapsayan kombine kartlar, 5 Haziran Çarşamba günü genel satışa sunulacak.

Beşiktaş'ta kombine kartlar, 5 Haziran'da genel satışa çıkacak, System.String[]
Beşiktaş Futbol Takımı'nın 2019-2020 sezonunda Vodafone Park'ta oynayacağı karşılaşmaları kapsayan kombine kartlar, 5 Haziran Çarşamba günü genel satışa sunulacak.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre siyah-beyazlı ekibin iç saha maçlarını kapsayan kombinelerin genel satışı, 5 Haziran Çarşamba günü saat 11.00'de başlayacak.
2019-2020 sezonu kombine fiyatları şöyle:
1. Kategori 5.250 lira
2. Kategori 4.750 lira
3. Kategori 3.750 lira
4. Kategori 3.350 lira
5. Kategori 3.150 lira
6. Kategori 2.900 lira
7. Kategori 1.550 lira
8. Kategori 1.450 lira
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 03:19 Kaynak: AA
Vodafone Park, 5 Haziran, Beşiktaş, Spor
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