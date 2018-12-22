Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Komşusunu Öldüren Fitnes Hocası Tutuklandı

Beşiktaş'ta Komşusunu Öldüren Fitnes Hocası Tutuklandı

2 saat önce

Beşiktaş'ta komşusunu öldüren fitnes hocası tutuklandıİSTANBUL - Beşiktaş Nispetiye'de apartman görevlisinin boğazını keserek feci şekilde öldüren Fitness Hocası İbrahim Yener tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beşiktaş'ta komşusunu öldüren fitnes hocası tutuklandı

İSTANBUL - Beşiktaş Nispetiye'de apartman görevlisinin boğazını keserek feci şekilde öldüren Fitness Hocası İbrahim Yener tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Beşiktaş Nispetiye'de 19 Aralık Çarşamba günü fitness hocası İbrahim Yener, apartman görevlisi Nefise Dolapçı'nın boğazını keserek feci şekilde öldürmüş, sonrasında ise polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan İbrahim Yener, Çağlayan'da bulunda İstanbul Adalet Sarayına getirilerek Nöbetçi İstanbul Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadesi alındı. Fitness hocası İbrahim Yener'in apartman görevlisi Nefise Dolapçı'yı öldürdükten sonra kaçarken nişanlısı Bahar Ö'nün telefonunu, parasını ve arabasını aldığı gerekçesiyle 'Kasten Öldürme' ve ' Yağma' suçlarından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Fitness Hocası İbrahim Yener çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 07:31 Kaynak: İHA

İbrahim Yener, Beşiktaş, 3. Sayfa
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