Beşiktaş'ta Komşusunu Öldüren Fitness Hocası Tutuklandı
2 saat önce
Beşiktaş Nispetiye'de apartman görevlisinin boğazını keserek feci şekilde öldüren fitness hocası tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Beşiktaş
Nispetiye'de apartman görevlisinin boğazını keserek feci şekilde öldüren fitness hocası tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Beşiktaş Nispetiye'de 19 Aralık Çarşamba
günü fitness hocası İbrahim Y., apartman görevlisi Nefise Dolapçı'yı boğazını keserek feci şekilde öldürmüş, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan İbrahim Y., Çağlayan
'daki İstanbul
Adalet Sarayına getirilerek, Nöbetçi İstanbul Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadesi alındı. Apartman görevlisi Nefise Dolapçı'yı öldürdükten sonra kaçarken nişanlısı Bahar Ö.'nün telefonunu, parasını ve arabasını da alan zanlı, 'kasten öldürme' ve 'yağma' suçlarından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Fitness hocası çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 07:25 Kaynak: İHA
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