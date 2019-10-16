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Beşiktaş'ta kongreye doğru

1 saat önce

Beşiktaş Kulübünde 20 Ekim Pazar günü yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa adaylığını açıklayan Serdal Adalı, 32 derneğin desteğini aldı.

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Beşiktaş Kulübünde 20 Ekim Pazar günü yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa adaylığını açıklayan Serdal Adalı, 32 derneğin desteğini aldı.

Serdal Adalı'nın seçim ofisinden yapılan açıklamada, derneklerin ortak deklarasyonla Adalı'ya destek verdiği bildirildi.

Derneklerin ortak açıklamasında, yine bir seçim sürecinin yaşandığı hatırlatılarak, şu görüşlere yer verildi:

"Bu şanlı kulüp, çok şükür ki değerli insanlar tarafından kurulmuş, büyük başkanlar ve futbolcular görmüş bir kulüptür. Şeref Beylerin, Baba Hakkıların, efsane başkan Süleyman Sebaların emaneti, onların düsturuyla buralara gelmiş, 116 yıldır dimdik ayakta olan yıkılmaz bir çınardır. Yine büyük bir kongreyi demokratik şekilde yaşayıp, büyük camiamıza hayırlısıyla başkan seçeceğiz. Temennimiz odur ki kongremiz büyük bir demokrasi şöleni içinde geçsin. Demokrasinin olduğu her kongrede herkesin hür iradesiyle seçim yaptığı gibi, biz de bu kongrede kendi hür irademizle oy vereceğiz. Bugün itibarıyla isimleri yazılı olan ve sayısının kongre gününe kadar artarak devam edeceğini bildiğimiz derneklerle beraber, biz de demokratik hakkımızı başkan adaylarımızdan Sayın Serdal Adalı'dan yana kullanacağız."

Serdal Adalı, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:50 Kaynak: AA
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