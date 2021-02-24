Beşiktaş'ta kontrolden çıkan cip benzin istasyonuna girerek takla attı - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş'ta kontrolden çıkan cip benzin istasyonuna girerek takla attı

24.02.2021 22:38

BEŞİKTAŞ'ta, kontrolden çıkan cip kaldırıma çarparak benzin istasyonuna girdi.

BEŞİKTAŞ'ta, kontrolden çıkan cip kaldırıma çarparak benzin istasyonuna girdi. Akaryakıt pompasının demir bariyerine vurarak takla atan cipteki 2'si kadın 4 kişi yaralandı.

Olay, Büyükdere Caddesi Etiler yol ayrımında 20.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Barbaros Bulvarı'ndan Levent yönüne giden 34 YZ 2278 plakalı cip, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırıma çarptı. İçinde 2'si kadın 4 kişinin bulunduğu cip, daha sonra yol kenarındaki tabela ve aydınlatma direğine vurarak benzin istasyonuna girdi. Akaryakıt pompasına doğru ilerleyen cip, pompanın demir bariyerine çarpıp takla attı. Kaza sonucu, cip içinde bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı gören benzinlik çalışanları olayı polis ve sağlık ekiplerine haber verdikten sonra yaralıların yardımına koştu. Araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Özel bir hastanede tedavi altına alınan yaralılardan bir kadının sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri, araçta yangın çıkma olasılığına karşı kazaya köpük sıkarak müdahale etti. İtfaiyenin soğutma çalışmasını tamamlamasının ardından cip çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.


- İstanbul
Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Bakanlık, infial yaratan dev akaryakıt zammını böyle savundu: Avrupa'da en ucuz 4'üncü ülke konumundayız Bakanlık, infial yaratan dev akaryakıt zammını böyle savundu: Avrupa'da en ucuz 4'üncü ülke konumundayız Akaryakıta ÖTV zammı! Benzin ve LPG'ye zam geldi Akaryakıta ÖTV zammı! Benzin ve LPG'ye zam geldi

Barbaros Bulvarı, Akaryakıt, Beşiktaş, Benzin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta kontrolden çıkan cip benzin istasyonuna girerek takla attı - Son Dakika


Son Dakika
23:35 Nuri Şahin: Arda Güler Real Madrid'de tutunacak
23:31 Nuri Şahin'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'e: Ona öğüt verecek kişiler biz değiliz
23:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da resmi törenle karşılandı
23:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da Prens Selman tarafından karşılandı
23:08 Zelenski, Erdoğan ve Guterres'e mektup gönderdi
23:03 Son Dakika: Putin tahıl anlaşmasını bitirince Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup gönderdi
22:38 Trenin çarptığı adam metrelerce savruldu
22:36 Trenin geldiğini fark etmeyen adamın dikkatsizliği pahalıya patladı
22:21 Zaha'nın eşi ve oğlu Fenerbahçe'ye destek mi veriyor?
22:17 Zaha'nın oğlu ve eşi öyle bir şey yaptı ki! Görenler "Fenerbahçe'ye hayırlı olsun" diyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2023 00:06:40. #1.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta kontrolden çıkan cip benzin istasyonuna girerek takla attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement