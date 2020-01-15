Beşiktaş'ta kontrolden çıkan otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Beşiktaş'ta kontrolden çıkan otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Beşiktaş'ta kontrolden çıkan otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı

6 saat önce

Beşiktaş'ta kontrolden çıkan bir otomobil motosiklete çarptı.

Beşiktaş'ta kontrolden çıkan otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı, System.String[]

Beşiktaş'ta kontrolden çıkan bir otomobil motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü bacağından yaralandı.


Kaza, Levazım yokuşunda sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan bir otomobil motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Bunu gören vatandaşlar motosiklet sürücüsünün yanına giderek yardımcı oldu. Vatandaşlar polis ve ambulans ekiplerine haber verdiler. Bacağından yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Araç sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. - İSTANBUL

Beşiktaş, Sabah, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 01:58 Kaynak: İHA
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