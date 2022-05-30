BEŞİKTAŞ'TA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI - Son Dakika
Üye Girişi

BEŞİKTAŞ'TA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI

30.05.2022 22:57

BEŞİKTAŞ'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki uyarı direğine çarparak şarampole yuvarlandı.

BEŞİKTAŞ'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki uyarı direğine çarparak şarampole yuvarlandı. Otomobildeki iki kadın kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Olay, Ulus Yeniyol Levazım Sitesi yönünde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Aleyna Öztürk Atalay (22) 34 VT 007 plakalı lüks otomobille yokuş aşağı ilerlerken henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki uyarı direğine çarptıktan sonra otluk alanda şarampole yuvarlandı. Otomobil, yaklaşık 15 metre boyunca yuvarlandıktan sonra ters dönerek durabildi.Otomobil sürücüsü Aleyna Öztürk ile yanında bulunan Mısır uyruklu arkadaşı Aylin Hamza kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kendi imkanlarıyla otomobilden çıkan yaralılar, ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

- İstanbul
BEŞİKTAŞ'TA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI
BEŞİKTAŞ'TA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI
BEŞİKTAŞ'TA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI
BEŞİKTAŞ'TA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI
İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Mevlit dönüşü takla atan otomobil şarampole yuvarlandı: 1'i ağır 4 yaralı Mevlit dönüşü takla atan otomobil şarampole yuvarlandı: 1'i ağır 4 yaralı OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI: 4 YARALI OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI: 4 YARALI
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BEŞİKTAŞ'TA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI - Son Dakika


Son Dakika
23:42 NATO üyeliğine başvuran İsveç ve Finlandiya'ya, Erdoğan'dan uyarı: Gerekli adımlar atılmazsa duruşumuz değişmeyecek
23:38 Erdoğan'ın sınır ötesi operasyon sinyalinin ardından İbrahim Kalın ile Sullivan telefonda görüştü!
22:50 Zonguldak'ta bulunan kesikbaş cinayetinde gelişme! 11 şüpheliden 5'i serbest bırakıldı
22:46 Erdoğan, önce Putin sonra Zelenski ile telefonda görüştü! İki lidere de aynı mesajı iletti
22:45 Bağcılar'da son 3 ayda 3 kez elektrikler kesildi! Uzun süre gelmeyen elektrik bölge halkını zor durumda bıraktı
22:24 Ülkemizde 26 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 4 kişi hayatını kaybetti, 908 yeni vaka tespit edildi
21:31 Kocaeli'de çocukların fark etiği 2 metrelik yılan korku yarattı!
21:07 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Aynur Doğan açıklaması: Terör propagandası anlamına gelen konserlere izin verilemez
20:37 Rusya, ruble ile ödeme yapmayı kabul etmeyen Hollanda'ya gaz akışını kesiyor!
19:45 Premier Lig devi Chelsea resmen satıldı! Kulüp için 4 milyar sterlinden fazla para ödediler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 23:55:11. #1.13#
SON DAKİKA: BEŞİKTAŞ'TA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement