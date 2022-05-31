BEŞİKTAŞ'TA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI - Son Dakika
Üye Girişi

BEŞİKTAŞ'TA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI

31.05.2022 11:50

BEŞİKTAŞ'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki uyarı direğine çarparak şarampole yuvarlandı.

BEŞİKTAŞ'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki uyarı direğine çarparak şarampole yuvarlandı. Otomobildeki iki kadın kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Olay, Ulus Yeniyol Levazım Sitesi yönünde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Aleyna Öztürk Atalay (22) 34 VT 007 plakalı lüks otomobille yokuş aşağı ilerlerken henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki uyarı direğine çarptıktan sonra otluk alanda şarampole yuvarlandı. Otomobil, yaklaşık 15 metre boyunca yuvarlandıktan sonra ters dönerek durabildi.

Otomobil sürücüsü Aleyna Öztürk ile yanında bulunan Mısır uyruklu arkadaşı Aylin Hamza kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kendi imkanlarıyla otomobilden çıkan yaralılar, ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

BEŞİKTAŞ'TA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI
BEŞİKTAŞ'TA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI
BEŞİKTAŞ'TA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI
BEŞİKTAŞ'TA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Ordu'da 4 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı Ordu'da 4 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı Ordu'da feci zincirleme kaza: 2'si ağır 6 yaralı Ordu'da feci zincirleme kaza: 2'si ağır 6 yaralı
Kaynak: DHA

Otomobil, Ulus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BEŞİKTAŞ'TA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI - Son Dakika


Son Dakika
11:49 Gecenin en çok konuşulanı oldu! Milli voleybolcu Zehra Güneş'in ayakkabısı, elbisesini geride bıraktı
11:44 Bakan Murat Kurum açıkladı: TÜFE üstü kira artışı yapan ev sahiplerine kanuni yaptırım uygulanacak
11:35 Yükselişine devam eden Dolar/TL 16,42 seviyelerinde işlem görüyor
11:34 Esra Erol'da muhabiri Caner Toygar, sosyal medyadan açıkladı: Beynimde görünen kitle için ilaçlı MR çekilecek
11:24 Jose Sosa'dan şaşırtan transfer! Tatilden döner dönmez Ankara'ya gidecek
11:22 Bahçeli'nin sözleri partilileri heyecanlandırdı: Vur Mehmet'im vur
11:13 MHP lideri Devlet Bahçeli'den Yunanistan yorumu: Miçotakis yönetimi, denize dökülen dedelerinden ders almamış
11:01 Suriyeli kadını tekmeleyip "Benzettim" diyen adam, ekipler tarafından yakalandı!
10:57 Gram altının fiyatı 978 lira seviyesinden alıcı buluyor!
10:45 Fenerbahçe'den ayrılmak isteyen Pelkas'ın yeni takımı belli oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 11:59:05. #1.11#
SON DAKİKA: BEŞİKTAŞ'TA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement