Beşiktaş'ta kontrolden çıkan otomobil takla attı - Son Dakika

Kazanın ardından polis ekipleri trafik akışını bir süre durdururken, otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kazada kimse yara almazken, cadde üzerinde trafik yoğunluğu meydana geldi.

Nisbetiye Mahallesi Akmerkez Yolu Caddesi'nde seyir halinde olan Ahmet E. idaresindeki 34 CVG 79 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı.

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