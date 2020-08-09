Beşiktaş'ta kontrolü kaybeden motosiklet yayalara çarptı - Son Dakika

Beşiktaş'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü kaldırıma çıkarak yayalara çarptı. Kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 18: 00 sıralarında Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi üzerinde Karaköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü arkasından bulunan diğer bir yolcu ile birlikte önce işaret levhasına çarptı daha sonra kaldırıma çıkarak kaldırımda bulunan iki yayaya çarptı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine getirilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle caddede oluşan trafik, kazaya karışan yaralıların ve motosikletin kaldırılmasıyla normale döndü.

(İHA)