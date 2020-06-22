Beşiktaş'ta Konyaspor hazırlıkları başladı

Süper Lig'in 29'uncu haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan kondisyon ve taktik çalışması, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek.