Beşiktaş'ta Konyaspor hazırlıkları sürdü - Son Dakika

Beşiktaş'ta Konyaspor hazırlıkları sürdü

Beşiktaş, Süper Lig'in 29'uncu haftasında cuma günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş, Süper Lig'in 29'uncu haftasında cuma günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen idman, 1.5 saat sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.Siyah-beyazlılar, Konyaspor maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

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Konyaspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 01:53 Kaynak: DHA

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