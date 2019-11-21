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Beşiktaş'ta Konyaspor hazırlıkları sürüyor

6 saat önce

Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş'ta Konyaspor hazırlıkları sürüyor, System.String[]

Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve üç gurup halinde ayak tenisi oyunları oynandı. Antrenman, şut çalışması ile tamamlandı.

Antrenmana tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam eden; Dorukhan Toköz, Douglas Santos ve Erdem Seçgin katılmadı.

Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarını yarın saat 11.30'da yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve daha sonra Konya'ya giderek kampa girecek.

(İHA)

Konyaspor, Beşiktaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 02:30 Kaynak: İHA
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