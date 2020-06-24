Beşiktaş'ta Konyaspor hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

Beşiktaş'ta Konyaspor hazırlıkları sürüyor

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen idman, 1.5 saat sürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen idman, 1.5 saat sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

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İdman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Siyah-beyazlı futbolcular ardından küçük oyunlar oynayıp, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yaptı. Antrenman, taktik programının yer aldığı çalışmalar ve şut çalışması ile sona erdi.


Beşiktaş, Konyaspor maçının hazırlıklarını, yarın akşam yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.


Sergen Yalçın, Konyaspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 04:55 

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Konyaspor hazırlıkları sürüyor - Son Dakika Spor
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