Beşiktaş'ta korkutan kaza! Tırın taşıdığı vinç araçların üzerine düştü - Son Dakika

Beşiktaş Ihlamur Yıldız Caddesi üzerinde saat 22.45'te sıralarındayaşanan olayda, 34 EP 635 plakalı tırın üzerindeki vinç, seyir halindeyken park halindeki 34 ZU 0353, 34 BGG 607 ve 34 YS 127 plakalı park halindeki araçların üzerine devrildi.

ARAÇLARDA KİMSE YOKTU

Vincin üzerine düştüğü araçlarda maddi hasar oluştu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alarak, caddeyi trafiğe kapattı. Ekipler vinci araçların üzerinden kaldırmak için çalışma başlatırken, olayın yaşandığı sırada cadde üzerinde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Ekiplerin vinci kaldırma çalışmaları sürüyor.