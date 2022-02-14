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Beşiktaş'ta korkutan kaza! Tırın taşıdığı vinç araçların üzerine düştü - Son Dakika

Beşiktaş'ta korkutan kaza! Tırın taşıdığı vinç araçların üzerine düştü

14.02.2022 01:01

Beşiktaş'ta yaşanan kazada tırın taşıdığı vinç yolda seyir halindeyken park halindeki 3 aracın üzerine devrildi. Olayda şans eseri ölen yada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu.

Beşiktaş Ihlamur Yıldız Caddesi üzerinde saat 22.45'te sıralarındayaşanan olayda, 34 EP 635 plakalı tırın üzerindeki vinç, seyir halindeyken park halindeki 34 ZU 0353, 34 BGG 607 ve 34 YS 127 plakalı park halindeki araçların üzerine devrildi.

ARAÇLARDA KİMSE YOKTU

Vincin üzerine düştüğü araçlarda maddi hasar oluştu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alarak, caddeyi trafiğe kapattı. Ekipler vinci araçların üzerinden kaldırmak için çalışma başlatırken, olayın yaşandığı sırada cadde üzerinde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Ekiplerin vinci kaldırma çalışmaları sürüyor.

Beşiktaş'ta korkutan kaza! Tırın taşıdığı vinç araçların üzerine düştü
Beşiktaş'ta korkutan kaza! Tırın taşıdığı vinç araçların üzerine düştü
Beşiktaş'ta korkutan kaza! Tırın taşıdığı vinç araçların üzerine düştü
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Beşiktaş, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Beşiktaş'ta korkutan kaza! Tırın taşıdığı vinç araçların üzerine düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta korkutan kaza! Tırın taşıdığı vinç araçların üzerine düştü - Son Dakika
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