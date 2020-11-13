Beşiktaş'ta korona virüs denetiminde ilginç anlar - Son Dakika

Beşiktaş'ta korona virüs denetiminde ilginç anlar

13.11.2020 15:46

Beşiktaş'ta korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında polis ve zabıta ekipleri ilçe genelinde maske ve sigara yasağı denetimi yaptı.

Beşiktaş'ta korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında polis ve zabıta ekipleri ilçe genelinde maske ve sigara yasağı denetimi yaptı. Denetimlerde maskesiz yakalanan bir genç kameraman olduğunu belirterek çekim yapılmamasını isteyince polis, "Kameramansanız önce sizin bilmeniz gerekiyor" cevabını vererek, 900 lira idari para cezası uyguladı. Vapurdan maskesiz inen bir genç ise polise, "Öğrenciyiz yazmasanız olur mu" diyerek cezadan kurtulmaya çalıştı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele nedeniyle alınan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle tüm illerde valilik ve kaymakamlıklarca belirlenecek bazı cadde ve sokaklarla ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda sigara içmek yasaklandı. Bu kapsamda denetimlere hız kesmeden devam eden Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, İskele, Barbaros ve Beşiktaş Meydan başta olmak üzere ilçede uygulama yaptı. Zabıta ekiplerinin de destek verdiği denetimlerde, maskesini indiren veya takmayan vatandaşlar uyarıldı. Uyarılara rağmen maske takmayan ve sigara içen vatandaşlara ise "Umumi Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet" suçundan 900 lira idari para cezası kesildi.

"YASAĞI ÖNCE SİZİN BİLMENİZ LAZIM"

Denetimler kapsamında maskesini indirmiş bir şekilde oturan bir genç, polisi görünce maskesini kapattı. Polis ekiplerinin kendisine ceza yazmaya geldiği esnada genç, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Ben de televizyonda kameramanım çekmeyin" dedi. Bunun üzerine kendisine yasakları anlatan polis, "Yasağı önce sizin bilmeniz gerekiyor" diyerek cevap verdi. Ardından da kimliğini uzatan gence "Umumi Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet" suçundan 900 lira idari para cezası kesildi.

"ÖĞRENCİYİZ YAZMASANIZ OLUR MU?"

Öte yandan, Kadıköy iskelesinde vapurdan inen kaykaycı bir genç de maskesiz olduğu gerekçesiyle durduruldu. Gence maskesini takması uyarısında bulunulduktan sonra neden maske takmadığı soruldu. Gencin, "Simit yediğim için çıkarttım, öğrenciyiz yazmasanız olur mu" sözleri de cezadan kurtaramadı. Kahve içtiğini bahane eden bir vatandaşa da cezai işlem uygulandı.

(Doğan Can Cesur/İHA)

Beşiktaş'ta korona virüs denetiminde ilginç anlar
Beşiktaş'ta korona virüs denetiminde ilginç anlar
Beşiktaş'ta korona virüs denetiminde ilginç anlar
Beşiktaş'ta korona virüs denetiminde ilginç anlar
Beşiktaş'ta korona virüs denetiminde ilginç anlar
Beşiktaş'ta korona virüs denetiminde ilginç anlar
Beşiktaş'ta korona virüs denetiminde ilginç anlar

Sigara Yasağı, Beşiktaş, Zabıta, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Beşiktaş'ta korona virüs denetiminde ilginç anlar - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Bakırköy'de vatandaşların üzerine araç süren eski hakim ve savcının oğlu, 9 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı Öldürülen belediye başkanının ek koruma talebi kocası kaçak olduğu için reddedilmiş Son Dakika! Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar beklentisi bir önceki ankete göre gerileyerek 7,89 lira oldu Cani koca, 72 yaşındaki karısını baltayla öldürdü Esenyurt'ta kaçak güzellik yarışması! 'Miss Uganda'nın görüntüleri sosyal medyaya düştü Manchester United Cristiano Ronaldo için menajeri Jorge Mendes'e teklif yaptı İstanbul seçimini yaptı: Taksim Meydanı'nın yeni yüzü "Taksim Kolektifi" ile hayat bulacak Çalınan kimlik kartını çıkartmak için gitti, ölen arkadaşının fotoğrafını görünce şoka girdi
Erdoğan, miting için gittiği Tekirdağ'da alandaki kalabalığa sosyal mesafe uyarısı yaptı Erdoğan, miting için gittiği Tekirdağ'da alandaki kalabalığa sosyal mesafe uyarısı yaptı         
15:48
Patrice Evra, model sevgilisi Margaux Alexandra ile nişanlandı Patrice Evra, model sevgilisi Margaux Alexandra ile nişanlandı         
15:37
Tülin Özen'in yatak sahnesi Bir Başkadır dizisine damga vurdu Tülin Özen'in yatak sahnesi Bir Başkadır dizisine damga vurdu         
15:12
Son Dakika! Adnan Oktar'ın 150 yıldan 1365 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi Son Dakika! Adnan Oktar'ın 150 yıldan 1365 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi         
14:52
Eşi ve kızını öldüren pazarcı kendini ihbar etti! Balkonda sigara içerken gözaltına alındı Eşi ve kızını öldüren pazarcı kendini ihbar etti! Balkonda sigara içerken gözaltına alındı         
14:47
Yaşlı adam, çarşaflı kadına Yaşlı adam, çarşaflı kadına "Burası Arabistan değil" deyince ortalık karıştı         
14:31
Trump'ın Trump'ın "aşıyla ilgili müjdenin kasıtlı olarak geciktirildiği" iddiasına korona aşısını bulan Türk profesörden yanıt: Biz siyaset yapmıyoruz         
13:47
Yüzüne tükürülen kızın babasının mesleği şaşırttı: Filyasyon ekibinde görevliymiş Yüzüne tükürülen kızın babasının mesleği şaşırttı: Filyasyon ekibinde görevliymiş         
13:25
Eşini öldüren ve aldatıldım diye kendini savunan katile savcıdan cevap: Bu boşanma davası konusu Eşini öldüren ve aldatıldım diye kendini savunan katile savcıdan cevap: Bu boşanma davası konusu         
12:10
Kardeşlerinin okuması için kendini feda eden küçük Ahmet, odun kırarak ailesini geçindiriyor Kardeşlerinin okuması için kendini feda eden küçük Ahmet, odun kırarak ailesini geçindiriyor         
12:08
Ardahan Üniversitesi'nde tacizci hoca skandalı! YÖK, görevden uzaklaştırma cezası verdi Ardahan Üniversitesi'nde tacizci hoca skandalı! YÖK, görevden uzaklaştırma cezası verdi         
11:59
Son Dakika! Bakan Ziya Selçuk: Ara tatilden sonra okullarımıza dönmek temennisindeyiz Son Dakika! Bakan Ziya Selçuk: Ara tatilden sonra okullarımıza dönmek temennisindeyiz         
11:57
Atatürk'e yönelik çirkin saldırıya sosyal medyadan tepki yağıyor Atatürk'e yönelik çirkin saldırıya sosyal medyadan tepki yağıyor         
11:01
Yargıtay, sebepsiz yere eşiyle cinsel ilişkiye girmeyen kocayı Yargıtay, sebepsiz yere eşiyle cinsel ilişkiye girmeyen kocayı "tam kusurlu" buldu         
10:48
Erzurum'da toprak donması nedeniyle kış öncesi 800 mezar hazır hale getiriliyor Erzurum'da toprak donması nedeniyle kış öncesi 800 mezar hazır hale getiriliyor         
10:25
Son Dakika! Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var, maske yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak Son Dakika! Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var, maske yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak         
10:13
Korona aşısını bulan Türk profesör Uğur Şahin uyardı: Kış zor geçecek rahatlama martta Korona aşısını bulan Türk profesör Uğur Şahin uyardı: Kış zor geçecek rahatlama martta         
20:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2020 16:03:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaş'ta korona virüs denetiminde ilginç anlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei