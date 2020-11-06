Son dakika haberleri... Beşiktaş'ta koronavirüs denetimi - Son Dakika

Son dakika haberleri... Beşiktaş'ta koronavirüs denetimi

06.11.2020 13:57
Son dakika haberleri... Beşiktaş'ta koronavirüs denetimi, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Hasan YILDIRIM İSTANBUL DHA Beşiktaş'ta Kaymakam Önder Bakan, İlçe Emniyet Müdürü Ercan Çamırcı ve Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz'ın katılımıyla koronavirüs denetimi gerçekleştirildi.

Hasan YILDIRIM İSTANBUL DHA Beşiktaş'ta Kaymakam Önder Bakan, İlçe Emniyet Müdürü Ercan Çamırcı ve Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz'ın katılımıyla koronavirüs denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde iş yeri çalışanları ve müşteriler uyarıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında Beşiktaş'ta koronavirüs denetimi gerçekleştirildi. Beşiktaş'ta gerçekleştirilen denetimlere polis, zabıta ve sağlık ekipleri katıldı. Denetimlere Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, Emniyet Müdürü Ercan Çamırcı ve Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz katıldı. Denetim kapsamında Beşiktaş çarşısındaki iş yerleri tek tek kontrol edildi. İş yeri çalışanları ve müşteriler maske takılması ve sosyal mesafeye uyulması konusunda uyarıldı. Özellikle iş yerlerindeki masaların aralıklı konulması konusunda uyarılan iş yeri sahiplerinden, müşteriler gelmeden eksikliklerinin hızlıca giderilmesi istendi.

BU BİR KAÇ ZAMAN DİLİMİNİ İYİ DEĞERLENDİRMEMİZ GEREKİYOR

Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan girdiği bir iş yerinde uyarılarda bulunduğu iş yeri sahibine "Şu anda müşteri yok. Ama müşteri geldiği zaman burada muazzam bir kalabalık oluşur. Şimdiden arkadaşlarımızla birlikte bu mesafe uygulamasını yapalım. Bu birkaç haftayı bizim çok iyi atlatmamız lazım. Biz müşteriler gelmeden uyaralım istiyoruz. Bugün belediyemiz, emniyet müdürlüğümüz ve zabıtamızla hep birlikte Beşiktaş Çarşıda genel fiziki mesafe denetimlerine baktık. Eksikliklerimiz ahla devam ediyor. Ama bu eksiklikleri tamamlamak için hızlı bir gayret içerisindeyiz. Özellikle burada akşam saatlerinde müşteri yoğunluğu fazla olduğu için fiziki mesafe denetimini gündüzden yapıyoruz. Gündüz denetimiyle masa sandalye planlamasını söylüyoruz. Onlar da en iyi şekilde uyacaklar. Özellikle akşam saatlerinde müşterinin fazla olduğu saatlerde fiziki mesafeye dikkat etmeleri gerekiyor. Bu birkaç zaman dilimini iyi geçirmemiz gerekiyor. Bu zamanı iyi değerlendirirsek hep birlikte el birliği ile çözeceğiz" dedi.

BU ÇALIŞMALAR HEPİMİZİN YARARINAKoronavirüs tedbirlerine uymaları konusunda uyarılan iş yeri sahibi "Bu çalışmalar hepimizin yararına. Bizim de sağlığımız önemli. Hepimiz için gerekli olan bir çalışma. Sağ olsun arkadaşlar da uyumlu. Biz de gerekli çalışmaları yapıyoruz" diye konuştu.

Son dakika haberleri... Beşiktaş'ta koronavirüs denetimi
Son dakika haberleri... Beşiktaş'ta koronavirüs denetimi
Son dakika haberleri... Beşiktaş'ta koronavirüs denetimi
Son dakika haberleri... Beşiktaş'ta koronavirüs denetimi
Son dakika haberleri... Beşiktaş'ta koronavirüs denetimi
Son dakika haberleri... Beşiktaş'ta koronavirüs denetimi

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Beşiktaş'ta koronavirüs denetimi - Son Dakika


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