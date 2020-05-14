Beşiktaş'ta Koronavirüs Vaka Sayısı Yükseldi - Son Dakika

Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ta bir futbolcuda ve çalışanda koronavirüs tespit edildiği açıklanmıştı. Beşiktaş Jimnastik Kulübü tarafından son yapılan açıklamada ikinci kez koronavirüs testi yapıldığı ve 8 kişide virüs tespit edildiği paylaşıldı.

Beşiktaş'ta 8 Kişide Koronavirüs Tespit Edildi!

Kulüp tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"13 Mayıs Çarşamba günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza ikinci kez Covid-19 testi yapılmıştır. Yapılan testler neticesinde, sekiz kişide pozitif Covid-19 test sonucu tespit edilmiştir.

Testi pozitif sonuçlanan kişilerin takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır. Dr. Tekin Kerem Ülkü"

Sağlık Ekibi Danışmanımız Dr. Tekin Kerem Ülkü'den Açıklama

???? https://t.co/ptd2CfBO8G pic.twitter.com/BvvpggfR4b

— Beşiktaş JK (@Besiktas) May 14, 2020

Koronavirüste Son Durum

13 Mayıs itibari ile ülkemizde toplam vaka sayısı 143.114 oldu. Toplam can kaybı ise 3.952'e yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 998, toplam iyileşen hasta sayısı ise 101.715 olarak açıklandı. Toplam entübe hasta sayısının 535 olduğu duyuruldu. Toplam test sayısının 1.474.003 olduğu paylaşıldı.

YOĞUN BAKIMDAKİ HASTA SAYIMIZ İLK KEZ 1.000'in altına düştü. İyileşen hasta sayımız 100.000'i aştı. Toplam test sayımız yaklaşık 1,5 milyon. Virüse karşı asıl gücümüz:

Maske + 1,5 Metre Sosyal Mesafe. Risk, en çok kalabalık ortamlarda. Uzak duralım. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/8Ywihrmq5V

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 13, 2020