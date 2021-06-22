Kulüpte yapılan toplantının ardından başkan Ahmet Nur Çebi , Sergen Yalçın ve Emre Kocadağ 'ın oturduğu siteye gitti. Taraflar arasındaki görüşme, Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'ın evinde gerçekleştiriliyor.

ALİ DANAŞ/ İSTANBUL,( DHA ) - Beşiktaş'ta yönetim ile teknik direktör Sergen Yalçın arasında gerçekleştirilen toplantı, devam ediyor.

SPOR Beşiktaş 'ta kritik toplantı devam ediyor

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