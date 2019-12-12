Beşiktaş'ta kuaförde patlayan silah 1 kişiyi yaraladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta kuaförde patlayan silah 1 kişiyi yaraladı - Son Dakika

Beşiktaş'ta kuaförde patlayan silah 1 kişiyi yaraladı

6 saat önce

Beşiktaş Etiler'deki bir erkek kuaföründe, müşterinin elinde patlayan silah başka bir müşteriyi kolundan yaraladı.

Beşiktaş'ta kuaförde patlayan silah 1 kişiyi yaraladı, System.String[]

Beşiktaş Etiler'deki bir erkek kuaföründe, müşterinin elinde patlayan silah başka bir müşteriyi kolundan yaraladı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Beşiktaş Etiler Akat Mahallesi Tepecik Yolu Sokağı üzerinde bulunan bir erkek kuaföründe meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuaför içinde bulunan bir müşterinin silahı elinde bilinmeyen sebepten dolayı ateşlendi. Silahın ateşlenmesinden dolayı kuaför içinde bulunan bir kişi kolundan hafifçe yaralandı. Vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise silahı ateşlenen müşteriyi polis merkezine götürdü. Yaralı müşterinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

(İHA)

Beşiktaş, Kuaför, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:20 Kaynak: İHA
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