Beşiktaş'ta Kullanılmayan Binada Yangın Korku Yaşattı
1 saat önce
Beşiktaş'ta kullanılmayan bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Beşiktaş
'ta kullanılmayan bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, saat 04.00 sularında Beşiktaş Türkali Mahallesi Mecit Ali Sokakta bulunan iki katlı ahşap bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kullanılmayan iki katlı ahşap binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan dumanların çıktığını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil servise bildirdi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Vatandaşlar panik yaşadı
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, ahşap binanın yanında bulunan bir binadaki vatandaşlar panik yaşayarak binayı terk etti. Kısa sürede yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri daha sonra soğutma çalışması yaptı. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
Yangın ile ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 05:05 Kaynak: İHA
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