Beşiktaş'ta kulüp başkanı Çebi, kadın futbolcularla bir araya geldi
08.03.2021 22:09
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla siyah-beyazlı kadın futbolcularla bir araya geldi.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla siyah-beyazlı kadın futbolcularla bir araya geldi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Çebi'nin, BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde bir araya geldiği Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı oyuncularının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladığı belirtildi.
Futbol Altyapı ve Tüm Branşlar Spor Okullarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan'ın da yer aldığı buluşmada, hatıra fotoğrafı da çekildiği aktarıldı.
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