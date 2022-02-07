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Beşiktaş'ta kupa mesaisi başladı - Son Dakika

Beşiktaş'ta kupa mesaisi başladı

07.02.2022 13:47
Beşiktaş'ta kupa mesaisi başladı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Önder Karaveli'nin yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular salonda yaptıkları rejenerasyon çalışmasıyla günü tamamladı. Diğer oyuncuların; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladığı idman, taktik programının uygulanmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Göztepe maçı hazırlıklarına yarın saat 11.00'de gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

(İHA)

Beşiktaş'ta kupa mesaisi başladı
Beşiktaş'ta kupa mesaisi başladı
Beşiktaş'ta kupa mesaisi başladı

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Önder Karaveli, Türkiye Kupası, Beşiktaş, Göztepe, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta kupa mesaisi başladı - Son Dakika


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