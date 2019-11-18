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Beşiktaş'ta Lens'in bileti kesildi

6 saat önce

Siyah beyazlılar ilk olarak, geldiği günden bu yana uyum sorunu yaşayan Jeremain Lens'i devre arasında gönderme kararı aldı.

Beşiktaş'ta Lens'in bileti kesildi, System.String[]

Siyah beyazlılar ilk olarak, geldiği günden bu yana uyum sorunu yaşayan Jeremain Lens'i devre arasında gönderme kararı aldı. Türkiye futbol kamuoyunun Fenerbahçe'de kiralık oynadığı dönemde yakından tanıdığı, gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Hollandalı oyuncu, 2017-18 sezonu başında Sunderland'den kiralanmış, daha sonra da bonservisi alınmıştı.


Yaklaşık 2.5 sezondur siyah beyazlı formayı giyen 31 yaşındaki oyuncu dönem dönem parlasa da istikrarsız çizgisiyle beklentilerin uzağında kaldı. Abdullah Avcı'nın sisteminde kendisini gösteremeyen Hollandalı oyuncunun menajeri bu nedenle Türkiye'ye çağırıldı. Her ne kadar Lens ile ilgili nihai karar Abdullah Avcı'nın raporu sonrası verilse de yöneticiler Lens'e ve menajerine "Her şey olabilir, kendinize kulüp bakın. Uygun bir teklif olursa biz de size her türlü kolaylığı sağlarız" diyecek.


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Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 08:44 
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