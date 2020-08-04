Beşiktaş'ta limit 12 milyon 831 bin Euro! - Son Dakika

Beşiktaş'ta limit 12 milyon 831 bin Euro!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı harcama limitleri doğrultusunda Beşiktaş'ın önümüzdeki sezonda kullanacağı miktar 12 milyon 831 bin Euro oldu.

Beşiktaş'ta limit 12 milyon 831 bin Euro!, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı harcama limitleri doğrultusunda Beşiktaş'ın önümüzdeki sezonda kullanacağı miktar 12 milyon 831 bin Euro oldu. Siyah-beyazlılarda mevcut kadroda bulunan isimler toplamda 20 milyon 268 bin Euro alıyor. Beşiktaş ayrıca yıllık 1,5 milyon Euro da eski hocası Abdullah Avcı'ya ödüyor.

Türkiye Futbol Federasyonu, bugün yaptığı açıklamayla Süper Lig'de mücadele edecek olan 21 takımın harcama limitlerini belirledi. Buna göre Beşiktaş için 259 milyon 217 bin 149 TL'lik limit belirlenirken, siyah-beyazlılar bu miktarı yüzde 15 aşabilecek ve toplamda 298 milyon 99 bin 722 TL harcama yapabilecek. Bu para da güncel Euro kurundan hesaplandığında toplam 36 milyon 350 bin Euro'ya denk geliyor.

Beşiktaş'ın geçen yıl kadrosunda bulunan isimlere ödediği toplam maaş miktarı bonuslar hariç 34 milyon 893 bin 902 Euro'ydu. Sezon içinde Loris Karius ve Victor Ruiz, sözleşmelerini tek taraflı feshederek takımdan ayrıldı. Ayrıca ligin bitimine 1 maç kala da Burak Yılmaz, Fransız ekibi Lille'e transfer oldu. Ligin sona ermesiyle birlikte Beşiktaş'ta Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Atiba Hutchinson'ın sözleşmeleri sona erdi. Ayrıca kiralık olarak forma giyen oyunculardan Diaby, Elneny, Boateng ve Rebocho da takımlarına geri döndüler. Giden isimlerin toplamda aldıkları garanti ücret toplamda 13 milyon 725 bin Euro.

MEVCUT KADRONUN MAAŞI 20 MİLYON 268 BİN EURO

Beşiktaş'ta ayrılan futbolcuların yanı sıra maaşında indirime giden Necip Uysal'la birlikte toplam maaş bütçesi 20 milyon 268 bin 902 Euro'ya düştü. Kadroya yeni dahil edilen isimlerden N'Sakala'ya 850 bin Euro, Wellinton'a da 900 bin Euro net ücret ödenecek ve bu oyuncularla birlikte bütçe 22 milyon 18 bin 902 Euro'ya yükselecek. Bunun yanı sıra siyah-beyazlı ekibin eski hocası Abdullah Avcı da yıllık 1,5 milyon Euro alıyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun bugün açıkladığı harcama limiti 36 milyon 350 bin Euro olan Beşiktaş, mevcut kadroya dahil edeceği oyunculara 12 milyon 831 bin Euro'luk takviye yapabilecek. Beşiktaş'ın kadrosundaki isimler ve aldıkları net ücretler şu şekilde:

Ersin Destanoğlu: 164 bin 634 Euro

Utku Yuvakuran: 164 bin 634 Euro

Domagoj Vida: 3 milyon 500 bin Euro

Nicolas Isimat-Mirin: 1 milyon 275 bin Euro

Enzo Roco: 1 milyon 200 bin Euro

Erdoğan Kaya: 164 bin 634 Euro

Alpay Çelebi: 164 bin 634 Euro

Douglas: 800 bin Euro

Rıdvan Yılmaz: 164 bin 634 Euro

Necip Uysal: 500 bin Euro

Kartal Yılmaz: 164 bin 634 Euro

Dorukhan Toköz: 350 bin Euro

Oğuzhan Özyakup: 2 milyon Euro

Adem Ljajic: 2 milyon 250 bin Euro

Kevin N'Koudou: 1 milyon 600 bin Euro

Tyler Boy: 1 milyon 200 Euro

Jeremain Lens: 2 milyon 200 bin Euro

Ajdin Hasic: 250 bin Euro

Cyle Larin: 1 milyon 600 bin Euro

Güven Yalçın: 256 bin Euro

Umut Nayir: 300 bin Euro

(Bozhan Memiş/İHA)

Türkiye Futbol Federasyonu, Abdullah Avcı, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 03:47

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta limit 12 milyon 831 bin Euro! - Son Dakika

Son Dakika

Son Dakika: Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "Kovid-19 tedbirleri" konulu ek genelge gönderdi Beyrut'taki patlamanın arkasında İsrail mi var? Açıklamalar peş peşe geldi Son Dakika: Türkiye'de 4 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1083 yeni vaka tespit edildi Büyük patlamanın yaşandığı Beyrut, savaş alanına döndü Beyrut Valisi patlamayı gözyaşları içinde anlattı: Hiroşima ve Nagazaki'ye benziyor Son Dakika: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük patlama: 30 kişi hayatını kaybetti, 2500 yaralı var Marmaray'da bir kişi, trenin önüne atlayarak canına kıydı "Koronavirüse iyi geliyor" diyerek ürün tanıtan ünlülere ceza yağdı Bir şahıs, husumetli olduğu kişiyi müşterilerin önünde gözünü kırpmadan öldürdü El frenini çekmeyi unutan kamyon şoförü, tekerleğin altında kalarak can verdi Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı Galatasaray'dan ayrılan Mariano, Atletico Mineiro ile sözleşme imzaladı Malatya'daki depremde meydana gelen doğa olayı korkuttu Ankara'da zorunlu olmayan hasta yatışları ertelendi
Bahçeli'nin Akşener'e yaptığı Bahçeli'nin Akşener'e yaptığı "Evine dön" çağrısına İYİ Parti'den yanıt: Biz zaten evimizdeyiz         
16:20
Prof. Dr. Çakır'dan korkutan uyarı: Malatya'nın güneyi Maraş bölgesinde 6.5'in üzerinde deprem meydana gelebilir Prof. Dr. Çakır'dan korkutan uyarı: Malatya'nın güneyi Maraş bölgesinde 6.5'in üzerinde deprem meydana gelebilir         
15:56
Nöbet beklediği bahçeye domuz girdiğini zanneden şahıs, eşini öldürdü Nöbet beklediği bahçeye domuz girdiğini zanneden şahıs, eşini öldürdü         
15:17
Ebru Polat, çocuklarının gözü önünde eşini bayıltana kadar döven adama öfke kustu Ebru Polat, çocuklarının gözü önünde eşini bayıltana kadar döven adama öfke kustu         
15:05
İspanyol efsane kaleci Iker Casillas futbolu bıraktı İspanyol efsane kaleci Iker Casillas futbolu bıraktı         
14:59
7 gündür aranan kıraathaneci ortaya çıktı: Kaybolmadım kafamı dinliyordum 7 gündür aranan kıraathaneci ortaya çıktı: Kaybolmadım kafamı dinliyordum         
14:44
Yakın arkadaşı Caner Çalışır'ın ölüm haberini aldıktan sonra paylaşım yapmayan Cemal Can Canseven'e tepki Yakın arkadaşı Caner Çalışır'ın ölüm haberini aldıktan sonra paylaşım yapmayan Cemal Can Canseven'e tepki         
14:26
Pınar Gültekin'in kendisine şantaj yaptığını söyleyen katil, polisin Pınar Gültekin'in kendisine şantaj yaptığını söyleyen katil, polisin "Mesajlar nerede" sorusuna cevap veremedi         
14:24
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, futbolcu Markus Raikkonen'le evlendi Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, futbolcu Markus Raikkonen'le evlendi         
14:03
Tekerlekli sandalye basketbol oyuncusu George Bates, Paralimpik Oyunları'na katılabilmek için bacağını kestirecek Tekerlekli sandalye basketbol oyuncusu George Bates, Paralimpik Oyunları'na katılabilmek için bacağını kestirecek         
13:53
Eylemci kadınlar tarafından kovulan Murat Övüç küplere bindi Eylemci kadınlar tarafından kovulan Murat Övüç küplere bindi         
13:41
Son Dakika: Malatya'da 5.2 şiddetinde deprem! Çevre illerde de hissedildi Son Dakika: Malatya'da 5.2 şiddetinde deprem! Çevre illerde de hissedildi         
12:45
Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler         
12:36
Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı         
12:32
Filipinler'de ikinci dalga endişesiyle on milyonlarca kişiye yeniden sokağa çıkma yasağı geldi Filipinler'de ikinci dalga endişesiyle on milyonlarca kişiye yeniden sokağa çıkma yasağı geldi         
12:13
Boynundaki havalı tüfek saçmasını 30 yıl sonra çekilen röntgenle öğrendi Boynundaki havalı tüfek saçmasını 30 yıl sonra çekilen röntgenle öğrendi         
11:05
Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi         
10:49
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi         
10:39
Park halindeki araca çarpan sürücünün yanındaki kişi yola savruldu! O anlar kamerada Park halindeki araca çarpan sürücünün yanındaki kişi yola savruldu! O anlar kamerada         
10:32
Japon teknoloji şirketinden akıllı maske: Sekiz dilde çeviri yapıyor, metin yazıyor, seslendiriyor Japon teknoloji şirketinden akıllı maske: Sekiz dilde çeviri yapıyor, metin yazıyor, seslendiriyor         
10:32
Oyuncu Aslıhan Güner'in babası vefat etti Oyuncu Aslıhan Güner'in babası vefat etti         
10:21
Yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı, yumruklar havada uçuştu! Öfkeli grubu imam ayırdı Yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı, yumruklar havada uçuştu! Öfkeli grubu imam ayırdı         
09:40
Korkutan görüntü! Irak'ta tonlarca balık telef oldu Korkutan görüntü! Irak'ta tonlarca balık telef oldu         
09:35
İsveç'te uyuşturucu çetelerinin kanlı hesaplaşması, 12 yaşındaki kızın hayatına mal oldu İsveç'te uyuşturucu çetelerinin kanlı hesaplaşması, 12 yaşındaki kızın hayatına mal oldu         
09:33
Kuzey ve iç kesimlerde sıcaklık artıyor Kuzey ve iç kesimlerde sıcaklık artıyor         
09:08
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı         
08:56
Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı         
08:53
Tanzanyalı madenci, 2 ay içinde bulduğu 3 Tanzanit taşı sayesinde 5,4 milyon dolar kazandı Tanzanyalı madenci, 2 ay içinde bulduğu 3 Tanzanit taşı sayesinde 5,4 milyon dolar kazandı         
08:23
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi         
08:08
Beşiktaş Ozan Tufan'a talip oldu, Fenerbahçe karşılığında Adem Ljajic'i istedi Beşiktaş Ozan Tufan'a talip oldu, Fenerbahçe karşılığında Adem Ljajic'i istedi         
07:37
Sokak ortasında husumetlisini vurdu! Yetmedi araya giren 3 kişiyi de yaraladı Sokak ortasında husumetlisini vurdu! Yetmedi araya giren 3 kişiyi de yaraladı         
03:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2020 22:16:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaş'ta limit 12 milyon 831 bin Euro! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei