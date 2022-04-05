BEŞİKTAŞ'TA LİSE ÖĞRENCİSİ VİYADÜKTEN ATLADI - Son Dakika
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BEŞİKTAŞ'TA LİSE ÖĞRENCİSİ VİYADÜKTEN ATLADI

05.04.2022 22:55
BEŞİKTAŞ'TA LİSE ÖĞRENCİSİ VİYADÜKTEN ATLADI

BEŞİKTAŞ'ta, 14 yaşındaki lise öğrencisi Ortaköy Viyadüğü'nden atlayarak intihar etti.

BEŞİKTAŞ'ta, 14 yaşındaki lise öğrencisi Ortaköy Viyadüğü'nden atlayarak intihar etti.

Olay, Ortaköy Dereboyu Caddesi Ambarlıdere Sokak'ta 21.00 sıralarında meydana geldi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yolunda, bir arkadaşıyla yürüyen 14 yaşındaki lise öğrencisi, aniden durarak korkuluklara çıktı. Arkadaşına, 'Peşimdeler, beni bulacaklar' dediği iddia edilen lise öğrencisi, kendini Ortaköy Viyadüğü'nden boşluğa bıraktı. Yaklaşık 50 metre yükseklikten düşen genç olay yerinde hayatını kaybetti. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu. Çalışmaların tamamlanmasının ardından liseli gencin cesedi cenaze aracıyla hastane morguna kaldırıldı. Eyüpsultan'da bir lisede 1'inci sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen gencin arkadaşı, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

BEŞİKTAŞ'TA LİSE ÖĞRENCİSİ VİYADÜKTEN ATLADI
BEŞİKTAŞ'TA LİSE ÖĞRENCİSİ VİYADÜKTEN ATLADI
BEŞİKTAŞ'TA LİSE ÖĞRENCİSİ VİYADÜKTEN ATLADI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BEŞİKTAŞ'TA LİSE ÖĞRENCİSİ VİYADÜKTEN ATLADI - Son Dakika


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