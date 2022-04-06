Beşiktaş'ta lise öğrencisi viyadükten atladı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta lise öğrencisi viyadükten atladı

06.04.2022 00:21

Beşiktaş'ta lise öğrencisi viyadükten atladı Beşiktaş'ta 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Yolu Ortaköy Viyadüğünden atlayan 14 yaşındaki lise öğrencisi olay yerinde hayatını kaybetti.

Beşiktaş'ta lise öğrencisi viyadükten atladı

İSTANBUL - Beşiktaş'ta 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Yolu Ortaköy Viyadüğünden atlayan 14 yaşındaki lise öğrencisi olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, saat 20.30'da Beşiktaş Mecidiye Mahallesi Dereboyu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşı ile birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Yolu Ortaköy Viyadüğüne gelen 14 yaşındaki lise öğrencisi, henüz bilinmeyen bir nedenle viyadükten atlayarak intihar etti. Gencin viyadükten aşağı atladığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri gencin hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede geniş çaplı inceleme gerçekleştirdi. Lise öğrencisinin cansız bedeni cenaze aracı otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Liseli gencin intihar sebebi araştırılıyor.

Beşiktaş'ta lise öğrencisi viyadükten atladı
Beşiktaş'ta lise öğrencisi viyadükten atladı
Beşiktaş'ta lise öğrencisi viyadükten atladı

YORUMLAR
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Beşiktaş, İntihar, Lise, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Beşiktaş'ta lise öğrencisi viyadükten atladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta lise öğrencisi viyadükten atladı - Son Dakika
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