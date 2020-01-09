Beşiktaş'ta Ljajic sakatlanarak idmanı yarıda bıraktı

Beşiktaş'ta sabah idmanında çift kale maç esnasında sakatlanan Adem Ljajic, antrenmanı yarıda bıraktı.

İkinci devre hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş, kampın 6'ncı gününe tatsız başladı. Çift kale maç sırasında rakibi ile mücadele ederken geri gitmeye çalışan Sırp orta saha Ljajic, bir anda ters basarak acı içinde kendini yere bıraktı. Hemen doktorların müdahale ettiği sakatlık sonrası bir süre kendine gelmeye çalışan Ljajic, hafif bir düzelme sonrasında antrenmanı yarıda bırakarak otele döndü.

Öte yandan, siyah-beyazlıların bir saat süren idmanı taktik çalışması şeklinde geçti. Teknik direktör Abdullah Avcı hücum organizasyonları üzerinde dururken pas, hücum pres çalışması ve çift kale maç ile antrenman sona erdi.

İdmana grip olan Elneny ile tedavisi devam eden Douglas ve Dorukhan katılmadı. Rebocho ve Tyler Boyd ise sadece koşu antrenmanı yaptı. Burak, Diaby ve N'Koudou antrenman sonrası özel olarak şut çalışması gerçekleştirdi.

2018 yılı Eylül ayında Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan Çocuk ve Gençleri Koruma Sosyal Projesi kapsamında, Finike İlçesi Yuvalı Şehit İsmail Çalkan Ortaokulu'nda öğrenim gören 12 öğrenci, Beşiktaş antrenmanını takip etti. Çocuklar ve askeri yetkililer takımla ve futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Beşiktaş, Antalya kampını yarın oynayacağı Altınordu maçı ile tamamlayacak. Kamp otelinin sahasında oynanacak karşılaşma saat 16.30'da başlayacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Ljajic'in sakatlandığı pozisyondan sonraki görüntüleri

Burak, Diaby ve N'Koudou'nun şut çalışması

Antrenman detaylar

İdmanı ziyaret eden çocuklar