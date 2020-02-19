Beşiktaş'ta Ljajic şoku - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Ljajic şoku - Son Dakika Spor

Beşiktaş'ta Ljajic şoku

6 saat önce

Süper Lig'in 23'üncü haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş'ta Ljajic şoku, System.String[]
Süper Lig'in 23'üncü haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik programının yer aldığı uygulamalar ve şut çalışması ile sona erdi.

Antrenmana bireysel programına devam eden Dorukhan Toköz ile serum ve antibiyotik tedavisi gören Adem Ljajic katılmadı.

Siyah-beyazlılar, Trabzonspor maçı hazırlıklarına yarın 11: 30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.


- İstanbul
Trabzonspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 02:09 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Beşiktaş-Trabzonspor maçında Fırat Aydınus düdük çalacak
Sergen'den takıma motivasyon: Alacağımız seri galibiyetler bizi zirveye ortak yapar Galatasaray'da Marcelo Saracchi takımla çalışmalara başladı Rakibi tarafından cinsel organı ısırılan futbolcuya 10 dikiş atıldı

Son Dakika Haberleri
18:17 Aleyna Tilki ve Aynur Aydın arasındaki polemiğe genç popçunun babası da dahil oldu
17:41 Genç şarkıcı, ahlaksız teklifi ifşa etti!
17:41 Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın fotoğraflarını Instagram'dan sildi
17:32 Bige Önal, 5 yıldır aşk yaşadığı Aras Bulut İynemli ile evliliği düşünmediklerini söyledi
17:02 İrfan Özata'nın yeni albüm

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 20:27:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaş'ta Ljajic şoku - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]