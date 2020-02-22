Beşiktaş'ta Loris Karius'tan sitem: "5-1 kazanmalıydık" - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Loris Karius'tan sitem: '5-1 kazanmalıydık' - Son Dakika Spor

Beşiktaş'ta Loris Karius'tan sitem: "5-1 kazanmalıydık"

16 dakika önce

Süper Lig'de 23. hafta maçında Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta Loris Karius, maç sonunda açıklamalar yaptı.

Beşiktaş'ta Loris Karius'tan sitem:

Süper Lig'de 23. hafta maçında Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta Loris Karius, maç sonunda açıklamalar yaptı.


İşte Loris Karius'un açıklamaları;


Belki de sezonun en iyi maçını oynadık, 2 pozisyon için de dikkat eksikliği ile golü kalemizde gördük. Bu sonuca inanmak zor, 4-1, 5-1 kazanmamız gereken bir maçtı. Kafamızı dik tutmamız ve performansı analiz etmemiz gerekiyor, biz de bunu yapacağız


"UĞURCAN İYİYDİ AMA..."


Uğurcan çok iyi kurtarışlar yaptı, kabul etmek lazım ama bazı pozisyonlar vardır, hücum anlamında bitirici işlerde kararlı davranırsanız, kaleciye şans bırakmazsınız, kalecinin hiçbir şansı olmaz. Bu öldürücü bir işgüdüdür. Onların attığı gollere baktığımızda çok pozisyona girmediler, 2 pozisyonda 2 gol attılar. İçgüdü anlamında bizden yukarıda kaldıklarını gösteriyor bu, belki de bu yüzden ligin zirvesine çıktılar. İlk gol öncesinde de bir faul pozisyonu var, bu sezon bu pozisyonlarda bizim lehimize de düdük çalınmıyor, buna da değinmeden geçmeyelim.


Loris Karius, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 11:58 
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