Beşiktaş için sürpriz iddia: Lucescu ile görüşüyorlar

Başkanlık seçimi için geri sayıma geçen Beşiktaş'ın Mircea Lucescu ile görüştüğü iddia edildi. Rumen hoca 2003'te siyah-beyazlıları 100. yılında şampiyon yapmıştı.
Rumen gazeteci Decebal Radulescu yaptığı açıklamada, "Bir bilgi aldım. Mircea Lucescu, Beşiktaş'la görüşüyor. Bakalım bu gerçekleşecek mi?" ifadelerini kullandı.
2002-2004 yılları arasında Beşiktaş'ı çalıştıran Lucescu, siyah-beyazlıların 100. yılında kulübe şampiyonluk sevinci yaşatmıştı.
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