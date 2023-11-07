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Beşiktaş için sürpriz iddia: Lucescu ile görüşüyorlar - Son Dakika

Beşiktaş için sürpriz iddia: Lucescu ile görüşüyorlar

Son Güncelleme: 07.11.2023 08:49

Şenol Güneş gittikten sonra yola Burak Yılmaz ile devam eden Beşiktaş için sürpriz bir isim gündeme geldi. Siyah-beyazlıların, Dinamo Kiev'den ayrılan ve kariyerine nokta koyduğu söylenen Mircea Lucescu ile görüştüğü öne sürüldü.

Başkanlık seçimi için geri sayıma geçen Beşiktaş'ın Mircea Lucescu ile görüştüğü iddia edildi. Rumen hoca 2003'te siyah-beyazlıları 100. yılında şampiyon yapmıştı.

"BEŞİKTAŞ 'LA GÖRÜŞÜYOR"

Rumen gazeteci Decebal Radulescu yaptığı açıklamada, "Bir bilgi aldım. Mircea Lucescu, Beşiktaş'la görüşüyor. Bakalım bu gerçekleşecek mi?" ifadelerini kullandı.

LUCESCU İLE ŞAMPİYON OLDULAR

2002-2004 yılları arasında Beşiktaş'ı çalıştıran Lucescu, siyah-beyazlıların 100. yılında kulübe şampiyonluk sevinci yaşatmıştı.

Mircea Lucescu, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Beşiktaş için sürpriz iddia: Lucescu ile görüşüyorlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş için sürpriz iddia: Lucescu ile görüşüyorlar - Son Dakika
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