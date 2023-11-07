Beşiktaş için sürpriz iddia: Lucescu ile görüşüyorlar

Başkanlık seçimi için geri sayıma geçen Beşiktaş'ın Mircea Lucescu ile görüştüğü iddia edildi. Rumen hoca 2003'te siyah-beyazlıları 100. yılında şampiyon yapmıştı.

"BEŞİKTAŞ 'LA GÖRÜŞÜYOR"

Rumen gazeteci Decebal Radulescu yaptığı açıklamada, "Bir bilgi aldım. Mircea Lucescu, Beşiktaş'la görüşüyor. Bakalım bu gerçekleşecek mi?" ifadelerini kullandı.

LUCESCU İLE ŞAMPİYON OLDULAR

2002-2004 yılları arasında Beşiktaş'ı çalıştıran Lucescu, siyah-beyazlıların 100. yılında kulübe şampiyonluk sevinci yaşatmıştı.