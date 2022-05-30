Beşiktaş'ta lüks araç şarampole uçtu: 2 yaralı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta lüks araç şarampole uçtu: 2 yaralı

30.05.2022 23:49
Beşiktaş'ta lüks araç şarampole uçtu: 2 yaralı

Beşiktaş Ulus'ta hızını alamayan lüks araç şarampole uçtu.

Beşiktaş Ulus'ta hızını alamayan lüks araç şarampole uçtu. Kazada devrilen araçtaki 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Beşiktaş Ulus Yeni Yol istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Levazım yönüne seyir halinde olan Aleyna Ö. yönetimindeki 34VT 007 plakalı otomobil, hızını alamayınca yol kenarındaki işaret direğine çarpıp şarampole uçtu. Devrilen araçtaki sürücü Aleyna Ö. ile Atalay ve Aylin H. hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı iki kişi kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yapılan müdahalenin ardından yaralılar tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, şarampole uçan lüks araçta büyük çapta hasar meydana geldi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beşiktaş'ta lüks araç şarampole uçtu: 2 yaralı - Son Dakika


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