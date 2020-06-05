Beşiktaş'ta maaş çıkmazı! "Takım bul..." - Son Dakika

Beşiktaş'ta maaş çıkmazı! "Takım bul..."

Beşiktaş Yönetimi, oyuncularla masaya oturarak maaş indirimi için yaptığı görüşmelerde aradığını bulamadı.

Beşiktaş'ta maaş çıkmazı!

Beşiktaş Yönetimi, oyuncularla masaya oturarak maaş indirimi için yaptığı görüşmelerde aradığını bulamadı.


Siyah-beyazlı yönetim, 56 milyon Euro olan takım bütçesini gelecek sezon 35 milyon Euro seviyesine çekmek istiyor.


Daha önce futbolcu maaşlarında indirim için %50'den başlayacaklarını ve minimum %30 istediklerini ifade etmişti.


Ancak yapılan görüşmeler sonrası %15'in üzerinde şu an için indirim kabul eden isim çıkmadı. Takımda bazı futbolcuların indirim yapmak istemediği, bazılarının ise %5 ya da %10'a razı geldiği belirtildi.


Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi herkesle yeniden masaya oturup görüşme yapacak ve istediği indirimi alamaması halinde, teklife yanaşmayan futbolculara "Takım bul" talimatı verilecek.


ATİBA HUTCHİNSON İKNA EDİLDİ 500 BİN EURO TEKLİF YAPILDI


Sözleşmesi bitecek olan Atiba'yla 1 yıl daha yola devam etmek için görüşmeler sürüyor. Kronik astım hastası olan Kanadalı oyuncunun Covid-19 nedeniyle ülkesine dönmeyi düşündüğü ancak yöneticilerin sözleri sonrasında bekleme kararı aldığı öğrenildi. 37 yaşındaki orta saha 1 yıl için 500 bin Euro teklifi sunuldu. (Sabah)

Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 08:48 

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta maaş çıkmazı! 'Takım bul...' - Son Dakika Spor
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