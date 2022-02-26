Beşiktaş'ta maç sonu büyük sevinç - Son Dakika
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Beşiktaş'ta maç sonu büyük sevinç

26.02.2022 21:17
Beşiktaş'ta maç sonu büyük sevinç

DG Sivasspor'u yenerek haftayı galibiyetle tamamlayan Beşiktaş'ta futbolcular, maç sonu sahada sevinç yaşadı.

DG Sivasspor'u yenerek haftayı galibiyetle tamamlayan Beşiktaş'ta futbolcular, maç sonu sahada sevinç yaşadı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda karşılaştığı Sivasspor'u 3-2 mağlup etti. Sahadan 3 puanla ayrılan siyah-beyazlılar, müsabakanın son düdüğünün çalınmasının ardından büyük sevinç yaşadı. Futbolcular kendi aralarında sarılarak galibiyete sevindi.

Teknik Direktör Önder Karaveli ise alkışlar eşliğinde takımı soyunma odasına uğurladı.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Beşiktaş'ta maç sonu büyük sevinç
Beşiktaş'ta maç sonu büyük sevinç
Beşiktaş'ta maç sonu büyük sevinç

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Spor Toto Süper Lig, Sivasspor, Beşiktaş, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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