Beşiktaş'ta maç sonunda Atiba ile Vida arasında gerginlik yaşandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş'ta maç sonunda Atiba ile Vida arasında gerginlik yaşandı - Son Dakika Spor

Beşiktaş'ta maç sonunda Atiba ile Vida arasında gerginlik yaşandı

45 dakika önce

Beşiktaş'ın Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ettiği maçın ardından Atiba Hutchinson ile Domagoj Vida arasında gerginlik yaşandı. İkili arasındaki bu gerginliği Jeremain Lens önledi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Ankaragücü'nü konuk etti. Mücadele 2-1 siyah-beyazlı takımın üstünlüğü ile sona erdi. Maçın bitiş düdüğünün çalmasının ardından Atiba ile Vida hararetli bir şekilde tartışma yaşadı. O anlar objektiflere işte böyle yansıdı.

İki isim arasındaki gerginliği Lens önledi.
Beşiktaş'ta maç sonunda Atiba ile Vida arasında gerginlik yaşandı
Ankaragücü, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 12:25 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR (1)


Son Dakika

Sergen Yalçın derbi öncesi iddialı konuştu: Kazanmak zorundayız
Sedat Ağçay'dan penaltı isyanı: Böyle maç yönetilmez Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'deki teknik direktör krizini yorumladı: Tuhaf bir durum var Adem Ljajic'in gol sevincinde yaptığı hareketler maça damga vurdu!

Son Dakika Haberleri
00:28 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkından ilk fotoğraf
23:37 Cem Yılmaz ve Seranay Sarıkaya aşkından ilk fotoğraf
23:07 Uzun süredir setlerden uzak duran Pelin Karahan setlere dönmek istiyor
21:47 Sinan Akçıl ve Emrah sosyal medyada birbirine girdi: Senin bana beste vermeye çapın yetmez
21:28 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 01:10:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaş'ta maç sonunda Atiba ile Vida arasında gerginlik yaşandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]