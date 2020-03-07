Beşiktaş'ta maç sonunda Atiba ile Vida arasında gerginlik yaşandı

Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Ankaragücü'nü konuk etti. Mücadele 2-1 siyah-beyazlı takımın üstünlüğü ile sona erdi. Maçın bitiş düdüğünün çalmasının ardından Atiba ile Vida hararetli bir şekilde tartışma yaşadı. O anlar objektiflere işte böyle yansıdı.

İki isim arasındaki gerginliği Lens önledi.