Beşiktaş'ta maç sonunda Atiba ile Vida arasında gerginlik yaşandı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta maç sonunda Atiba ile Vida arasında gerginlik yaşandı
45 dakika önce
Beşiktaş'ın Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ettiği maçın ardından Atiba Hutchinson ile Domagoj Vida arasında gerginlik yaşandı. İkili arasındaki bu gerginliği Jeremain Lens önledi.
Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Ankaragücü'nü konuk etti. Mücadele 2-1 siyah-beyazlı takımın üstünlüğü ile sona erdi. Maçın bitiş düdüğünün çalmasının ardından Atiba ile Vida hararetli bir şekilde tartışma yaşadı. O anlar objektiflere işte böyle yansıdı.
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7.03.2020 01:10:41. #1.12#
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