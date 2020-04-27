Beşiktaş'ta Mali Genel Kurul ağustos ayına ertelendi - Son Dakika

Beşiktaş Kulübü, mayıs ayında yapılması gereken Olağan İdari ve Mali Genel Kurul'un ağustos ayına ertelendiğini açıkladı.

Beşiktaş Kulübü, resmi internet sitesinden mayıs ayında yapılması gereken Olağan İdari ve Mali Genel Kurul'un ağustos ayında yapılacağını açıkladı. Siyah-beyazlılar, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Değerli Kongre Üyelerimiz, bildiğiniz gibi, Derneğimizin Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantıları, Tüzüğümüzün 18/A maddesi uyarınca, her yıl Mayıs ayı içerisinde yapılmaktadır.

Ancak korona virüs (COVID-19) salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında, 17/04/2020 tarihinde 31102 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7244 sayılı Yeni Korona Virüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 2. maddesi uyarınca, dernek genel kurulları, 31/07/2020 tarihine kadar ertelenmiştir. Süre, İçişleri Bakanınca üç aya kadar uzatılabilecek ve ertelenen dernek genel kurulları, ertelemenin sona erdiği tarihten itibaren 30 gün içinde yapılacaktır.

Yapılan düzenleme doğrultusunda, Derneğimizin 2019 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, 2020 yılı Ağustos ayı içinde gerçekleştirilmek üzere ertelenmiştir. Ancak, İçişleri Bakanı tarafından sürenin uzatılması, ya da yeni bir düzenleme yapılması halinde, toplantı tarihinde tekrar değişiklik yapılabilecektir.

Konuyla ilgili her türlü gelişme hakkında siz değerli Kongre Üyelerimize bilgi verilecektir."

(İHA)