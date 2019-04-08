Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta mali genel kurulun tarihi belli oldu

Beşiktaş'ta mali genel kurulun tarihi belli oldu

21 dakika önce

Beşiktaş'ın yıllık olağan genel kurul toplantısı 4 Mayıs'ta, yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantı 11 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Beşiktaş'ta mali genel kurulun tarihi belli oldu, System.String[]
Beşiktaş'ın yıllık olağan genel kurul toplantısı 4 Mayıs'ta, yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantı 11 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 05:03 

Beşiktaş, Ekonomi
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