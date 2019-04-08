Beşiktaş'ta mali genel kurulun tarihi belli oldu
21 dakika önce
Beşiktaş'ın yıllık olağan genel kurul toplantısı 4 Mayıs'ta, yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantı 11 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.
Beşiktaş
'ın yıllık olağan genel kurul toplantısı 4 Mayıs'ta, yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantı 11 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 05:03
Beşiktaş'ta Seçim Tarihi Belli Oldu
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