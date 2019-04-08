Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Mali Genel Kurulun Tarihi Belli Oldu

Beşiktaş'ta Mali Genel Kurulun Tarihi Belli Oldu

16 dakika önce

Beşiktaş Kulübünün 2018 yılı olağan idari ve mali genel kurulun yapılacağı tarih belli oldu.

Beşiktaş'ta Mali Genel Kurulun Tarihi Belli Oldu, System.String[]
Beşiktaş Kulübünün 2018 yılı olağan idari ve mali genel kurulun yapılacağı tarih belli oldu.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, 2018 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısının 4 Mayıs Cumartesi günü saat 10.30'da BJK Akatlar Spor Salonu'nda gerçekleştirileceği, çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci ve son toplantının çoğunluğa bakılmaksızın 11 Mayıs Cumartesi günü aynı gün ve saatte olacağı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 05:06 Kaynak: AA

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