Beşiktaş'ta Mali Genel Kurulun Tarihi Belli Oldu

Beşiktaş Kulübünün 2018 yılı olağan idari ve mali genel kurulun yapılacağı tarih belli oldu.

Beşiktaş Kulübünün 2018 yılı olağan idari ve mali genel kurulun yapılacağı tarih belli oldu.



Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, 2018 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısının 4 Mayıs Cumartesi günü saat 10.30'da BJK Akatlar Spor Salonu'nda gerçekleştirileceği, çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci ve son toplantının çoğunluğa bakılmaksızın 11 Mayıs Cumartesi günü aynı gün ve saatte olacağı bildirildi.

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Beşiktaş'ta Seçim Tarihi Belli Oldu

McGregor'ın Skandalları Bitmiyor! Hem Gayrimeşru Çocuk Hem Bar Kavgası

Galatasaray'da Belhanda Krizine Fatih Terim Müdahelesi

Fenerbahçe-Galatasaray Derbisinin İddaa Oranları Açıklandı